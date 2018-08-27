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«Ссобойку принимать нужно тоже в каких-то эстетических условиях»: можно ли отказаться от питания в школе?

27 августа 2018 09:30
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Новости Беларуси. О нюансах питания школьников рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

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Могут ли дети отказаться от школьного питания?

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Это может быть какое-то исключение. Но бывает, что ребёнок отказывается от питания и насильно его заставлять, выбрасывать деньги родители не хотят.

Это могут быть единичные случаи.

Но, если это ссобойка – она должна быть безопасна, прежде всего, для здоровья. И принимать её нужно тоже в каких-то эстетических условиях – в обеденном зале, с чаем.

# Дети # Здоровье # Алла Малахова

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