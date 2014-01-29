Новости Беларуси. Мемориальный знак в честь операции «Багратион» установят в Гомельской области. Это приурочено к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В высоту композиция достигнет около 7 метров. В центре барельефа —четыре фигуры военачальников, принимавших непосредственное участие в этой знаковой операции, — Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Павла Батова, Михаила Панова.

Напомним: операция «Багратион» началась летом 1944 успешным прорывом обороны противника на территории Гомельской области. Эффект неожиданности позволил советским войскам начать молниеносное наступление по территории Беларуси и в последующем полностью освободить Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.