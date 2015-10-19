Мемориальная доска в память о первой гуманитарной миссии ООН, созданной во время Второй мировой войны, открыта в Минске

Новости Беларуси. Мир, освобожденный от фашизма. Память о первой гуманитарной миссии ООН, созданной во время Второй мировой, увековечили в Минске. В Лошицком парке в торжественной обстановке 19 октября открыли мемориальную доску.

Ее установили на фасаде дома-музея, в здании которого некогда и размещался офис ЮНРРА. Эта аббревиатура в Беларуси известна мало. Миссия проработала в Минске немногим больше года. По ее линии в нашу страну доставлялись грузы из Австралии, Великобритании, Канады, США, Франции для восстановления экономики, разрушенной во время войны.

Открытие памятного знака приурочено к празднованию 70-й годовщины окончания Второй мировой и 70-летия со дня основания Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.