Уличные объявления: почему в эпоху технического прогресса они настолько эффективны?

У современного человека практически нет свободного времени. Приходится все делать на ходу. Поэтому вся необходимая информация должна быть у него под рукой.

Выходя из дома, мы строим планы на предстоящий день: куда сходить после работы, что и где купить….Допивая утренний кофе, ловим обрывки фраз из телевизора, в транспорте просматриваемсвежую периодику и, конечно же, новостные ленты гаджетов онлайн. И лишь единицы из нас бросают свой взгляд на подъездные объявления. А ведь они все еще существуют, и ничуть не утратили своей актуальности.

Удивительно, что в 21 веке, в эпоху технического прогресса расклейка объявлений остается одним из самых эффективных способов распространения информации. На самом деле секрет долговечности предельно прост. Чтобы сообщение принесло ожидаемый эффект, оно должно быть лаконичным, ярким и выделяющимся, ну и конечно, должно располагаться на специально отведенном для этого месте.

«Уличные сообщения» уникальны в своем роде: затрат требуют минимальных, а охват населения огромный! И главное - эта информация работает круглосуточно и всегда актуальна и любопытна! Таким образом, можно сообщить об открытии аптеки, о нововведениях в работе ЖКХ и о прочих злободневных темах.

А иногда объявления могут даже поднять настроение! А некоторые объявления бывают не только полезными, но и веселыми.

Художница из Киева Настя Винокурова создает довольно необычные, но очень забавные и добрые объявления. Среди тысяч однообразных уличных листовок «купи-продай», её творчество сильно выделяется. Вместо телефонного номера для обратной связи девушка предлагает оторвать букет цветов для свидания, чашечку кофе для бодрого настроения, велосипед - для экономии своего времени.

Но, пожалуй, самым большим достоинством «дворовых объявлений» можно считать их оперативность и реальную помощь!

Оскар радует глаз своей хозяйки. Но совсем недавно Марина, была уверена, что больше никогда не увидит своего любимого питомца.

Девушка была в отчаянии. Она подключила на поиски всех знакомых и близких. В социальных сетях немедленно разместила объявление с фотографией о пропаже питомца. Но результатов это не принесло.

Мама девушки посоветовала написать объявление, и расклеить его по подъездам. Сначала это показалось глупой идеей. Казалось, что этот способ уже давно устарел, но, к удивлению, именно благодаря этому объявлению на подъезде, и нашелся питомец.

В поисках все средства хороши! И в поиске информации в том числе!

Не важно, какой формат объявлений актуальнее, главное – чтобы их заголовки пестрили только хорошими новостями.