Международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Чехов на всю жизнь. Международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» в течение недели будет проходить в Минске. Лучшие педагоги из Беларуси, России, Латвии, Италии, Сербии, Украины, Грузии, Болгарии сразятся в финале, а также проведут уроки, посвященные 155-летию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Конкурс «Хрустальная чернильница» будет проходит впервые у нас в Беларуси. Вообще, этот конкурс проводится второй раз. Первый раз он был проведен в Украине. Мы очень надеемся, что опыт проведения подобного мероприятия станет традицией для нашей страны.

Алексей Криворучко, участник конференции (Донецк):

Данные конкурсы, наверное, сплачивают людей, мы становимся ближе. Не только тема Чехова объединяет. Чехов был великим гуманистом, поэтому гуманные взгляды в современном мире очень важны.