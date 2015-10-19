Прямой эфир

Международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» стартовал в Минске

19 октября 2015 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чехов на всю жизнь. Международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» в течение недели будет проходить в Минске. Лучшие педагоги из Беларуси, России, Латвии, Италии, Сербии, Украины, Грузии, Болгарии сразятся в финале, а также проведут уроки, посвященные 155-летию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Конкурс «Хрустальная чернильница» будет проходит впервые у нас в Беларуси. Вообще, этот конкурс проводится второй раз. Первый раз он был проведен в Украине. Мы очень надеемся, что опыт проведения подобного мероприятия станет традицией для нашей страны.

Алексей Криворучко, участник конференции (Донецк):
Данные конкурсы, наверное, сплачивают людей, мы становимся ближе. Не только тема Чехова объединяет. Чехов был великим гуманистом, поэтому гуманные взгляды в современном мире очень важны.

# общество # Конкурс # Раиса Сидоренко

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Подгорная, начальник минского отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси на СТВ
19 октября 2015 07:59

Наталья Подгорная, начальник минского отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси на СТВ

Медея Ахвледиани, профессиональный бизнес-тренер, консультант в области управления персоналом в программе «УТРО»
19 октября 2015 07:18

Медея Ахвледиани, профессиональный бизнес-тренер, консультант в области управления персоналом в программе «УТРО»

В Беларуси действует более 25 тысяч госстандартов: как проводятся испытания?
18 октября 2015 16:43

В Беларуси действует более 25 тысяч госстандартов: как проводятся испытания?