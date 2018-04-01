Механики-водители отводили боевые машины на танкодроме. В Борисовском гарнизоне прошли учения в рамках проверки боеготовности

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, которая проводится по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из соединений Борисовского гарнизона с военнослужащими запаса провели занятия по одиночной подготовке, проверили исправность автомобильной и гусеничной техники и вооружений. Завершился данный этап маршем в назначенный район, в ходе которого военные отработали противодиверсионные действия, водители практиковались в вождении в сложных погодных условиях.

Денис Дудинский, командир отдельного механизированного батальона: Несмотря на то, что сложные погодные условия, гололед, видимость плохая, механики-водители прошли занятия по вождению на тренажерах, практически отводили боевые машины на танкодроме.

Евгений Гиль, механик-водитель:

Вся техника доехала. Перед этим мы, конечно же, готовили ее, помогали командиру роты, командиру батальона.

Сейчас военнослужащим предстоит отработать вопросы инженерного и тылового обеспечения, а также технического обслуживания вооружения.