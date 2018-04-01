«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху

Новости Беларуси. Крестный ход по традиции на рассвете состоялся во многих белорусских храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно сотни верующих в сопровождении оркестра прошли по центральным улицам города.
Новости Беларуси. Крестный ход по традиции на рассвете состоялся во многих белорусских храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно сотни верующих в сопровождении оркестра прошли по центральным улицам города.
В руках – пасхал – свеча, которую торжественно зажгли накануне, и фигура Спасителя. Таким образом, по католической традиции, в пасхальное воскресенье люди провозглашают Христа. В храм идут целыми семьями.
Алиция Савонь, житель Гродно:
Большой праздник. Все католики, которые веруют, должны чтить этот праздник, поэтому приходят в костел молиться.
Данута Барцевич, житель Гродно:
Это праздник возобновления жизни. Это начало начал. В нашей семье это действительно большой, важный праздник. С этого всё начинается, начинается обновление, очередной год.
В светлое воскресенье нет места грусти: люди радуются главному библейскому чуду – воскрешению Иисуса, который искупил грехи человечества. Считается, что это победа жизни над смертью.
Пышно украшены храмы. Центральное место занимает главный символ Пасхи – декорация гроба Господня.
Ян Кучинский, настоятель Фарного костела:
Каждый из нас должен восстать из греха вместе с Христом, должен восстать из наших падений, из наших слабостей, из нашей какой-то агрессии, из нашего эгоизма. Именно Воскресение Христово указывает нам, что вместе с Христом воскресшим мы тоже должны восстать из мертвых.
В течение всего дня в костелах будут проходить праздничные богослужения. А после посещения храма принято приглашать гостей, угощать родных и друзей освященными крашеными яйцами, мясом и куличами.