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«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху

01 апреля 2018 11:51
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Новости Беларуси. Крестный ход по традиции на рассвете состоялся во многих белорусских храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно сотни верующих в сопровождении оркестра прошли по центральным улицам города.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-1

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-3

В руках – пасхал – свеча, которую торжественно зажгли накануне, и фигура Спасителя. Таким образом, по католической традиции, в пасхальное воскресенье люди провозглашают Христа. В храм идут целыми семьями.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-6

Алиция Савонь, житель Гродно:
Большой праздник. Все католики, которые веруют, должны чтить этот праздник, поэтому приходят в костел молиться.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-9

Данута Барцевич, житель Гродно:
Это праздник возобновления жизни. Это начало начал. В нашей семье это действительно большой, важный праздник. С этого всё начинается, начинается обновление, очередной год.

В светлое воскресенье нет места грусти: люди радуются главному библейскому чуду – воскрешению Иисуса, который искупил грехи человечества. Считается, что это победа жизни над смертью.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-12

Пышно украшены храмы. Центральное место занимает главный символ Пасхи – декорация гроба Господня.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-15

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела:
Каждый из нас должен восстать из греха вместе с Христом, должен восстать из наших падений, из наших слабостей, из нашей какой-то агрессии, из нашего эгоизма. Именно Воскресение Христово указывает нам, что вместе с Христом воскресшим мы тоже должны восстать из мертвых.

В течение всего дня в костелах будут проходить праздничные богослужения. А после посещения храма принято приглашать гостей, угощать родных и друзей освященными крашеными яйцами, мясом и куличами.

«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху-18

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт # Ян Кучинский

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