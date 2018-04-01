«В нашей семье это большой, важный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху

Новости Беларуси. Крестный ход по традиции на рассвете состоялся во многих белорусских храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно сотни верующих в сопровождении оркестра прошли по центральным улицам города.

В руках – пасхал – свеча, которую торжественно зажгли накануне, и фигура Спасителя. Таким образом, по католической традиции, в пасхальное воскресенье люди провозглашают Христа. В храм идут целыми семьями.

Алиция Савонь, житель Гродно:

Большой праздник. Все католики, которые веруют, должны чтить этот праздник, поэтому приходят в костел молиться.

Данута Барцевич, житель Гродно:

Это праздник возобновления жизни. Это начало начал. В нашей семье это действительно большой, важный праздник. С этого всё начинается, начинается обновление, очередной год. В светлое воскресенье нет места грусти: люди радуются главному библейскому чуду – воскрешению Иисуса, который искупил грехи человечества. Считается, что это победа жизни над смертью.

Пышно украшены храмы. Центральное место занимает главный символ Пасхи – декорация гроба Господня.