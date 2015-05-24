5 статуэток СТВ на национальном конкурсе «Телевершина-2015»

Новости Беларуси. Главной конкурс года для телевизионщиков назвал своих героев-победителей. На 11-ой «Телевершине» мастера телевизионных дел представили более 250 работ. То есть в десять раз больше, чем номинаций — их только 25 номинаций. Вот такая конкуренция. Телеканал СТВ был представлен сразу в 22-х номинациях.

Копилку «Столичного телевидения» пополнили 5 статуэток «Телевершины».

Кто отличился, запомнился и уже вписан в историю отечественного ТВ, на этот раз расскажет и покажет в лицах корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

«Телевершину» недаром сравнивают с кинофестивалем. Взять, к примеру, красную дорожку. Наряды медиа-персон будут обсуждать еще не один день, но главное вовсе не это. Главное, произойдет вот на этой сцене. Но об этом мы вам еще расскажем, а пока заглянем по другую сторону кадра. А это и есть настоящая телекухня, то, что прячется за декорациями, работа, которую вы, зрители, не видите, но без не нее и не было бы той самой идеальной картинки.

У каждого вкусного телеблюда – особенный рецепт. Кому этого не знать, как тем, кто собрался в зале по такому особенному поводу. 11-ая «Телевершина» еще раз доказывает: конкуренция растет с каждым годом. Более 250 работ и лишь 25 номинаций. СТВ представлено в 22-х.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри XI Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2015»:

Ставку мы делаем на нашем канале на новости, на общественно-политическое вещание и на развлекательный жанр, который, по сути дела, не таким уж и развлекательным является, а достаточно глубоким и емким. Взять «Поющие города». Ведь это проект не просто о поющей Беларуси, а о талантах, которые есть в каждом райцентре, каждом городке нашей страны.

«Поющие города» в этот вечер еще не раз будут на слуху. Впрочем, обо всем по порядку.

Победу в номинации «Социальная реклама» получил проект «Дети рисуют хоккей».

Свою первую на церемонии статуэтку наш телеканал получает за самый красочный и, без преувеличения, самый добрый проект: социальную рекламу «Дети рисуют хоккей»

У них не было клюшек, но любимых спортсменов юные художники поддержали с помощью кистей, красок, карандашей и, конечно же, фантазии. В преддверии старта чемпионата мира по хоккею-2014, Министерство информации провело тематический конкурс детских рисунков. Из полутысячи присланных работ выбрали лучшие. Именно их и оживила команда СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Казалось бы, просто детские рисунки, просто хоккей, просто внимание детей к этой теме. Но телеканал своим мастерством социальной рекламы не только порадовал конкретных ребятишек, которые рисовали эти рисунки, он разбудил творчество детей, он показал, что спорт в нашей стране, стремление к здоровому образу жизни, все больше и больше проникают в душу каждого молодого человека.

Звание лучшего сценариста присвоено Алексею Адашкину за цикл передач «Шайбу, шайбу».

Впрочем, хоккейная тема в интерпретации нашего телеканала снова выстрелит! Победителем в номинации «Лучший сценарист» станет наш коллега Алексей Адашкин – креативный вдохновитель и автор одной из серий документального телепроекта СТВ «Шай-бу! Shai-BY!»

«Шай-бу! Shai-BY!» можно по праву назвать энциклопедией белорусского и даже мирового хоккея. Телепроект получил уже, пожалуй, самую высокую оценку: спецпремию Президента. В документальном цикле шесть оригинальных фильмов, каждый из которых посвящен отдельному аспекту. Чтобы узнать о хоккее все, а после рассказать вам, авторы изучали талмуды специализированной литературы, встретились почти с сотней человек, отсняли более 70 часов видеоматериалов. Эксклюзив искали даже на другом континенте. На родине хоккея – Канаде.

Алексей Адашкин, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение», победитель национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший сценарист»:

Мы нашли то, что связывает Беларусь и Канаду. Все-таки Канада – это не только страна, где хоккей родился, сейчас это государство, где хоккей стал религией. И мне кажется, что мы могли бы этому немножко поучиться, немножко позавидовать и, возможно, перенять, сделать так, чтобы в Беларуси этот спорт стал религией. А это приведет к тому, что будет еще больше детей, а потом подростков и мужчин, даже женщин, которые будут заниматься этим видом спорта. И на чемпионатах мира мы будем выступать все лучше и лучше.

Лучшим ведущим информационно-аналитической программы стал Игорь Позняк.

Кто-кто, а этот человек всегда в курсе самых заметных событий недели. Игорь Позняк – автор и лицо итоговой программы. Впрочем, телезрителям ведущий знаком не только по оригинальной подаче материалов, но и по фирменным интервью. От вопросов опытного журналиста еще никто не уходил.

Игорь Позняк, победитель национального телевизионного конкурса телевершина в номинации «Лучший ведущий информационно-аналитической программы»:

Организаторы этой церемонии сделали такой звуковой фон, когда сердце бьется и вот когда я поднялся на сцену, я честно говоря и не понял - это мое сердце бьется и микрофон его улавливает, потому что на самом деле невероятно волнительно, хотя вот не первый раз поднимаюсь, но оно всякий раз как первый.

На этот медиаолимп он поднимался не раз. Как руководитель дирекции, выпускающей лучший новостной продукт в стране, как лучший репортер, а теперь еще и как лучший ведущий информационно-аналитической программы.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», победитель национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий информационно-аналитической программы»:

Конечно, в нашей профессии самое главное – вдохновение, та самая муза. Моя муза сегодня в этом зале. Ее зовут Мария. Маша, это наше!

А пока практически весь зал гадает, кто именно скрывается за образом той самой музы, откроем секрет. Мария – дочь Игоря. Пример, которого не может не вдохновить.

Мария Позняк:

Моя мечта – стать телеведущей, корреспондентом. Я надеюсь, что я обязательной взойду еще раз на эту сцену.

Наш телеканал поразил жюри и дизайном – статуэтку в этой номинации отдали проекту СТВ «Когда телевидение становится искусством».

Когда телевидение становится искусством, это невозможно не заметить и не отметить. Впрочем, это и сделало жюри: статуэтку в номинации «Лучший дизайн» отдали СТВ. В серии имиджевых роликов ведущие телеканала примерили на себя роли главных героев известных картин великих художников. Чтобы образ был законченным, команда продумывала каждую деталь.

Татьяна Стаселенок, стилист:

Самой сложной была, наверное, «Весна». Много образов было, начиная от просто двух гуляющих особ того времени – Катя Забенько и Антон Мартыненко, на которого надели парик и костюме на 8 размеров больше. Этот костюм подходил нам по цвету. Все это закалывалось. Я думаю, зритель не заметил, что на нем такой огромный костюм.

Продюсерская служба СТВ получила «Телевершину» за народное шоу «Поющие города».

А вот самому народному проекту «Поющие города» впору давать статус талисмана. Именно благодаря полюбившемуся шоу на медийный пьедестал поднялась продюсерская служба СТВ.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это награда - лучшая продюсерская группа. Потому что у нас в Беларуси лучшая продюсерская группа, которая работает на телеканале СТВ. Это тандем творчества, технической части, тандем музыкальных продюсеров. И когда мы все объединились - мы сделали классный проект.

Богдан Швайбович, сопродюсер проекта «Поющие города»:

Три года существует проект, все три года он получает какие-то награды. Надеюсь, ни у кого нет сомнений, какой проект лучший в этой стране!

В итоговой и можно сказать медальной копилке СТВ – золотая пятерка.

Но телевидение на то и телевидение: на следующий день ньюсмейкеры окажутся по привычную сторону информационного повода, чтобы уже у телезрителя был повод включить любимый канал.