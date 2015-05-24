Оздоровление, финансовая и юридическая помощь. О пользе профсоюзного движения – в программе «Картина мира»

Белорусские профсоюзы даже в кризисные времена не подстрекают к забастовкам, а, скорее, наоборот – умиротворяют рабочий класс. Баснями этого нынче не сделать, только реальной помощью. О пользе профсоюзного движения – Илона Волынец.

Еще недавно минчанка Татьяна Шут с дочкой ютилась в одной комнате с многочисленными родственниками. Сегодня женщина живет в отдельной двухкомнатной квартире. Ссуду на покупку жилья удалось получить благодаря ходатайству профсоюза.

Татьяна Шут, сотрудник УП «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова»:

Идут навстречу. То есть профсоюз помогает реально людям осуществить какие-то свои мечты.

Профсоюзному движению Беларуси больше века. Федерация профсоюзов объединяет свыше четырех миллионов человек.

Профкомы сегодня напоминают информационные центры, где можно не только проконсультироваться по любому вопросу, но и получить полноценную правовую поддержку. Только за 2014 год юристы Федерации профсоюзов подготовили порядка сотни исковых заявлений. Людям вернули незаконно удержанных или невыплаченных денег на сумму в миллион долларов.

Здислав Францевич в Гродненском областном объединении профсоюзов гость частый. Именно здесь в свое время ему не отказали в помощи. По профессии мужчина – машинист экскаватора, семь лет отработал на одном из строительных предприятий. Из-за плохих условий труда рабочему ставят страшный диагноз: потеря слуха. Наниматель разводит руками.

На улицу Здислава Францевича не выбросили, но и положенную денежную компенсацию не выплатили, предложили переквалифицироваться в дворника. В ситуацию вмешался профсоюз.

Здислав Чеботарь, бывший работник строительной организации:

Немножко должны еще остались, почти 100 млн выплатили.

Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

К нам также приходят люди, которые не имеют профсоюзов. Но также мы оказываем некую помощь для того, чтобы в дальнейшем, возможно, человек вошел в профсоюз и понял, в чем разница. То есть состоять или не состоять.

Если на Западе профсоюзы ассоциируются с непрерывными забастовками и пикетами, то у белорусов, скорее, с новогодними подарками и путевками в детские лагеря и санатории.

Лечебная грязь, минеральные воды, современное медицинское оборудование – всем этим знаменита профсоюзная здравница, одна из старейших в Беларуси.

Это одна из последних медицинских разработок, внедренных в санатории. Аппарат работает по принципу магнитно-волновой терапии и хорошо подходит для людей, страдающих заболеваниями сосудов и сахарным диабетом.

Только в 2014 году здесь оздоровилось более 10 тысяч человек, треть из них – по профсоюзному билету.

Людмила Вакулич:

25% профсоюз нам доплачивает. Поэтому нас это тоже устраивает. Хорошая сумма получается.

Под патронатом Федерации профсоюзов и множество спортивных учебных заведений. В них занимается порядка 50 тысяч детей.

К примеру, детско-юношеская школа по художественной гимнастике имени Ларисы Годиевой. Юные грации ежегодно пополняют копилку страны наградами с международных форумов.

Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по художественной гимнастике имени Л.Г. Годиевой:

Мы участвуем во многих соревнованиях, финансированием помогает тоже Федерация профсоюзов. Учащиеся получают стипендии.

Сегодня центр Минска невозможно представить без символа белорусской архитектуры – Дворца культуры профсоюзов.

Когда-то на этом месте был небольшой деревянный домик, где располагалась контора объявлений.

Дворец культуры профсоюзов здесь построили 60 лет назад. В советское время это был культурный центр белорусской столицы, где собиралась вся творческая интеллигенция.

Дворец по-прежнему живет насыщенной культурной жизнью и собирает таланты со всей страны. На профсоюзный конкурс вокалистов приехал и Шерри Кристель Локака, настоящий афробелорус. Этот молодой человек родился и вырос в городе Горки Могилевской области. Отец родом из Конго, мама – белоруска. Сам же Кристель работает на местной лесопилке, но мечтает о большой сцене.

Шерри-Кристель Локака, сотрудник лесопилки «Коммунальник» (г. Горки):

Считаю Беларусь своей родиной, так оно и есть. Я готов, конечно же, поднимать нашу эстраду.