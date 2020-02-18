Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

Новости Беларуси. В Минском зоопарке медведь Тристан вышел из зимней спячки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас ему 20 лет. В спячку косолапый залег в ноябре. Зиму провел спокойно, однако периодически просыпался, выходил на свет, чтобы подкрепиться, и снова в сон. Этим утром Тристан решил окончательно проснуться, чем очень удивил работников зоопарка и посетителей.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Вообще для медведей характерно просыпаться где-то ближе к марту (март – апрель). Если медведь проснется в это время, он будет очень злой, потому что питания нет. А в зоопарке медведь проснулся – он обеспечен питанием. То есть ничего страшного в этом нет.