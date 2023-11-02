Лукашенко пользуется наибольшим доверием среди известных зарубежных личностей у россиян

Респондентам задавали всего один вопрос: кому из публичных деятелей вы доверяете? И просили назвать 7 человек. Чаще всего, как показал опрос, отвечающие называли Президента Беларуси. Из политиков в топ-10 попали только руководитель Китая и экс-президент США Дональд Трамп. Остальные места разделись в основном между известными актерами.