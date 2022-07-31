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Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»

31 июля 2022 15:56
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Зачем мировые элиты устраивают искусственный голод в мире и почему стратегические решения Александра Лукашенко гарантируют Беларуси продовольственную безопасность? Рубрика «Потаенное» Григория Азаренка в программе «Неделя» на СТВ.

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Воля к смерти. Именно этим обуян сейчас Запад. Это – главная руководящая идея тех, кто захватил власть над ресурсами, СМИ и людьми. Все тайное становится явным, и есть люди, через которых исполнится эта евангельская заповедь. А поговорим мы сегодня об уборочной. Традиционная тема белорусского телевидения. Помните, креативные раньше выли: битва за урожай – скучно, неинтересно, зачем, фи. Хотим движа, хотим треша. Наверное, сейчас большинство народа мечтает, чтобы новости были только об урожае. Почему это так важно сейчас? Почему это именно геополитическая карта?

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-4

Ты не будешь ничем владеть, ты будешь счастлив. Если тебе что-то понадобится, ты всегда сможешь взять это напрокат и дрон тебе все доставит. Штаты больше не будут мировой сверхдержавой, горстка стран будет иметь мировое господство. Ты не умрешь в ожидании донорских органов. Мы больше не будем пересаживать органы, мы просто будем печатать новые. Ты будешь меньше есть мяса – иногда, чтобы побаловать себя, а не как источник пропитания. Ради заботы об окружающей среде и собственного здоровье.

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-7

Ожидается, что к 2025 году компании сократят по меньшей мере 6 % своего штата. Каждому второму сотруднику потребуется переквалификация, а те, кто останется на своих текущих местах, будут нуждаться в апгрейде 40 % имеющихся навыков, чтобы приспособиться к изменениям на рынке труда. Мы все можем извлечь выгоду из этих изменений. Годы исследований показали, что самый ценный актив любой экономики или компании – человеческий капитал (подробнее в видеоматериале).

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-10

Григорий Азаренок:
У вас не будет ничего. Ни собственности, ни денег, ни еды, ни воды. Биороботы в розовых очках глобализма. Они хотят создать симулякры. Искусственных животных, искусственную еду, искусственных людей. Генно-модифицированных. И это получается. Вот они, змагары, полностью лишенные всего человеческого. Ни чести, ни совести, ни красоты, ни искренности. Только сплошная тупость.

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-13

Прикорытники светкиного офиса, любовница Стрижака Зверева, симулянт боли и жизни Хорошин и какая-то кобылица, показывают, как они общаются с западными хозяевами. И это в то время, когда из-за их постиков, призывов и вранья сидят их соплеменники. Сидят в тюрьмах, колониях, изоляторах. И этих существ ничего не смущает. Потому что они не принадлежат к человеческому роду. Это змагары.

И они врут. Врут всегда. Врут безбожно, вот очередное ничтожество.

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-16

Русский колониализм – это отдельный прикол у отбитых наглухо свидомитов. Русские не уничтожили ни одного народа. Знать всегда становилась частью имперской элиты. Барклаи и Багратионы. И даже указы царей существуют, чтобы купцы не продавали водку среди северных жителей, которые плохо ее переносили. Сохранены все этносы, а советская власть им еще и письменность развила, столицы отстроила, промышленность «русские оккупанты» сделали.

В это время святые Англия, Америка, Испания, Франция, Португалия вырезали, травили, убивали миллионы людей на всех континентах. Возили рабов баржами и уничтожили целые расы под корень. Но змагары – рабы Запада. И они будут вечно лизать ему панский агреман. Вечно. До кровавых мозолей. И для них чуждо все живое и настоящее.

Азарёнок: «Наш Президент строит реальность, а не мыльные пузыри»-19

Григорий Азаренок:
Наш Президент строит реальность, не мыльные пузыри. Не мнимое ВВП, в которое вписывают бесчисленные парикмахерские и услуги блудниц. Реальный сектор, реальная экономика, реальные заводы, реальные колосья, реальное зерно, реальный хлеб. Вкусный, свежий, пахнущий. Чтобы народ был накормлен. Чтобы народ существовал, а не был симулякром. И именно о нашем Президенте написал Рубцов:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Западная воля к смерти не охватывает Беларусь. Потому что мы защищены. Потому что написано поэтом:

Положил в котомку сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял,
Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль!
Все же бабка сунула краюху!

Все на свете зная наперед,
Так сказала: Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несет.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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