Зачем мировые элиты устраивают искусственный голод в мире и почему стратегические решения Александра Лукашенко гарантируют Беларуси продовольственную безопасность? Рубрика «Потаенное» Григория Азаренка в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Воля к смерти. Именно этим обуян сейчас Запад. Это – главная руководящая идея тех, кто захватил власть над ресурсами, СМИ и людьми. Все тайное становится явным, и есть люди, через которых исполнится эта евангельская заповедь. А поговорим мы сегодня об уборочной. Традиционная тема белорусского телевидения. Помните, креативные раньше выли: битва за урожай – скучно, неинтересно, зачем, фи. Хотим движа, хотим треша. Наверное, сейчас большинство народа мечтает, чтобы новости были только об урожае. Почему это так важно сейчас? Почему это именно геополитическая карта?

Ты не будешь ничем владеть, ты будешь счастлив. Если тебе что-то понадобится, ты всегда сможешь взять это напрокат и дрон тебе все доставит. Штаты больше не будут мировой сверхдержавой, горстка стран будет иметь мировое господство. Ты не умрешь в ожидании донорских органов. Мы больше не будем пересаживать органы, мы просто будем печатать новые. Ты будешь меньше есть мяса – иногда, чтобы побаловать себя, а не как источник пропитания. Ради заботы об окружающей среде и собственного здоровье.

Ожидается, что к 2025 году компании сократят по меньшей мере 6 % своего штата. Каждому второму сотруднику потребуется переквалификация, а те, кто останется на своих текущих местах, будут нуждаться в апгрейде 40 % имеющихся навыков, чтобы приспособиться к изменениям на рынке труда. Мы все можем извлечь выгоду из этих изменений. Годы исследований показали, что самый ценный актив любой экономики или компании – человеческий капитал (подробнее в видеоматериале).

Григорий Азаренок:

У вас не будет ничего. Ни собственности, ни денег, ни еды, ни воды. Биороботы в розовых очках глобализма. Они хотят создать симулякры. Искусственных животных, искусственную еду, искусственных людей. Генно-модифицированных. И это получается. Вот они, змагары, полностью лишенные всего человеческого. Ни чести, ни совести, ни красоты, ни искренности. Только сплошная тупость.

Прикорытники светкиного офиса, любовница Стрижака Зверева, симулянт боли и жизни Хорошин и какая-то кобылица, показывают, как они общаются с западными хозяевами. И это в то время, когда из-за их постиков, призывов и вранья сидят их соплеменники. Сидят в тюрьмах, колониях, изоляторах. И этих существ ничего не смущает. Потому что они не принадлежат к человеческому роду. Это змагары. И они врут. Врут всегда. Врут безбожно, вот очередное ничтожество.

Русский колониализм – это отдельный прикол у отбитых наглухо свидомитов. Русские не уничтожили ни одного народа. Знать всегда становилась частью имперской элиты. Барклаи и Багратионы. И даже указы царей существуют, чтобы купцы не продавали водку среди северных жителей, которые плохо ее переносили. Сохранены все этносы, а советская власть им еще и письменность развила, столицы отстроила, промышленность «русские оккупанты» сделали. В это время святые Англия, Америка, Испания, Франция, Португалия вырезали, травили, убивали миллионы людей на всех континентах. Возили рабов баржами и уничтожили целые расы под корень. Но змагары – рабы Запада. И они будут вечно лизать ему панский агреман. Вечно. До кровавых мозолей. И для них чуждо все живое и настоящее.