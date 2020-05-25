Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было

Новости Беларуси. Миссия по спасению в Молодечно. В социальных сетях появился видеоролик, где медик в защитном костюме помог утке с ее выводком перейти оживленную проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина оставался на дороге до тех пор, пока последний утенок не влез на бордюр и не присоединился к своей семье.