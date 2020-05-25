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Данные на 25 мая. Опубликована статистика по коронавирусу в Беларуси

25 мая 2020 12:17
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Новости Беларуси. По состоянию на 25 мая в Беларуси сделано 463 004 теста на коронавирусную инфекцию. 

Как сообщает Минздрав, всего в стране зарегистрированы 37 144 пациента с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 14 449 человек. 

За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом. 

В Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции запускают информационную кампанию против COVID-19. 

Во всех пунктах пропуска на паспортном контроле въезжающие будут получать брошюру с информацией об инфекции (здесь подробности). 

# Коронавирус # общество

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