Данные на 25 мая. Опубликована статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. По состоянию на 25 мая в Беларуси сделано 463 004 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, всего в стране зарегистрированы 37 144 пациента с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 14 449 человек.

За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

В Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции запускают информационную кампанию против COVID-19.