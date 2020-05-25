Более 7 тысяч вакантных мест. Где могут работать студенты этим летом

Не за горами лето, а значит и долгожданные каникулы. Но четверокурсник Алексей эту пору беззаботной не считает. В будущем молодой человек видит себя чайных дел мастером и уже сейчас готов делать вклад в развитие своего бизнеса.

Алексей Нехай:

На лето надо бы уже найти какую-то подработку, потому что просто сидеть и ничего не делать, отдыхать дальше уже не позволяют обстоятельства. Надо уже вливаться во взрослую жизнь и это все потихоньку осваивать.