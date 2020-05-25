Более 7 тысяч вакантных мест. Где могут работать студенты этим летом
Не за горами лето, а значит и долгожданные каникулы. Но четверокурсник Алексей эту пору беззаботной не считает. В будущем молодой человек видит себя чайных дел мастером и уже сейчас готов делать вклад в развитие своего бизнеса.
Алексей Нехай:
На лето надо бы уже найти какую-то подработку, потому что просто сидеть и ничего не делать, отдыхать дальше уже не позволяют обстоятельства. Надо уже вливаться во взрослую жизнь и это все потихоньку осваивать.
А студентка Дарья путевкой в трудовое лето хвастается не первый год.
Дарья Пономарева:
Трудоустраиваюсь не первое лето. Работаю, чтобы как-то освободить родителя от лишней финансовой нагрузки, возможно, заработать какую-то денежку и даже накопить на что-то, например, на телефон.
В вузах, учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования районов столицы для школьников и студентов уже проводятся ярмарки вакансий. Ребятам предлагают различные направления: сервисное, производственное, педагогическое, медицинское, строительное, сельскохозяйственное и экологическое.
Более пятисот рабочих мест готовы предоставить и на этом предприятии по производству бытовой техники.
Александр Мошко, заместитель директора МЗХ по идеологической работе и персоналу:
Мы уже несколько лет практикуем такие мероприятия в рамках студенческих отрядов. Мы, как правило, обеспечиваем им питание, поэтому студенты с радостью откликаются. Чем они занимаются конкретно – так это сборкой. Не самой высокой квалификации операции выполняют. В каникулярный период человек может получить навыки в профессии слесаря-сборщика, может заработать базовую заработную плату – в районе 700 рублей.
Выбор, где заработать копеечку, для юного соискателя и правда имеется. В целом столичные предприятия планируют предложить молодежи более 7 тысяч вакантных мест.
Светлана Басько, главный специалист отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:
Комитетом по труду занятости и социальной защиты Мингорисполкома ежегодно организуется временная трудовая занятость учащихся и студенческой молодежи. Также в 2020 году нами заключено более 200 договоров. Молодежь может быть занята на выполнении работ по благоустройству территории, а также по ремонту школьной мебели. Кроме того, изготовление сувенирной продукции и другие работы.
Для получения направления на временную сезонную работу необходимо обращаться в отделы обслуживания по месту жительства, прихватив с собой паспорт, справку из учреждения образования и трудовую книжку при ее наличии. Солнечных трудовых будней, молодежь!