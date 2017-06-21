«Медицинская помощь на высоком уровне»: Василий Жарко о строительстве новой больницы в Островце
Новости Беларуси. Межрайонный медицинский центр будет создан на базе новой больницы в Островце. Об этом 21 июня сообщил вице-премьер Беларуси Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 июня он знакомился с развитием инфраструктуры в городе энергетиков. Здание строится по национальной инвестпрограмме. Больница рассчитана на обслуживание 60 тысяч жителей. Современное диагностическое оборудование и мощная лабораторная база – все это позволит оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне. Ожидается, что пациентов здесь примут уже в следующем году.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сегодня мы еще раз определили, что при таких мощностях и площадях, которые занимает новая больница, необходимо создавать межрайонные центры – реабилитации, наверное, кардиологический межрайонный центр, возможно, акушерства и гинекологии. В этом учреждении будет установлено новое оборудование, которое позволит выполнять и оперативные вмешательства, и оказывать медицинскую помощь на высоком уровне.
Уже в начале 2018 в городе планируют начать строительство нового здания центра гигиены и эпидемиологии. В целом, в Островце создается хорошая инфраструктурная база. Параллельно со строительством жилья возводятся школы, детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс.