«Медицинская помощь на высоком уровне»: Василий Жарко о строительстве новой больницы в Островце

Новости Беларуси. Межрайонный медицинский центр будет создан на базе новой больницы в Островце. Об этом 21 июня сообщил вице-премьер Беларуси Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июня он знакомился с развитием инфраструктуры в городе энергетиков. Здание строится по национальной инвестпрограмме. Больница рассчитана на обслуживание 60 тысяч жителей. Современное диагностическое оборудование и мощная лабораторная база – все это позволит оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне. Ожидается, что пациентов здесь примут уже в следующем году.