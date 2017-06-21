В Гродно захоронили последние останки узников бывшего концлагеря «Шталаг-324»

Новости Беларуси. В Гродно официально завершены поисковые работы на территории бывшего концлагеря «Шталаг-324». Последние найденные останки почти тысячи красноармейцев захоронили с почестями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже четвертая братская могила на территории мемориала погибшим воинам. Останки военнопленных были обнаружены во время раскопок в 2016 году. Все они – бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии. У многих имелись так называемые медальоны смертников. Однако из суеверия воины их не заполняли. Поэтому удалось установить имена лишь семи погибших. Среди них красноармеец Иван Шаповалов. С декабря 41-го года он считался пропавшим без вести. Спустя 76 лет его дочь из украинского Харькова наконец узнала о судьбе отца.

Татьяна Ярошенко, дочь погибшего красноармейца (Украина): Я верила в то, что, может быть, мой отец где-то в фильмах встретится – ну, по-детски, 15 лет мне было. Все время жила этой мыслью встречи с отцом. Нам известие поисковая группа сообщила. Я в таком ликовании была, в таком счастье! Я хотела весь мир обнять!

Павел Галецкий, командир 1-ой специализированной роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь:

На протяжении пяти лет на территории микрорайона «Фолюш» города Гродно в «Шталаге-324» проводились поисковые работы личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона. На протяжении этих лет личным составом было поднято и эксгумировано около 6 тысяч военнослужащих, установлено 1007 имен военнослужащих.

Поисковый батальон продолжает работу в Гродненской области. Раскопки ведутся на местах групповых захоронений времен Великой Отечественной войны в Слонимском, Зельвенском и Ивьевском районах.