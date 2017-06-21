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Василий Жарко об отстранении абитуриентов от ЦТ: приходят с мобильными телефонами, наушниками, шпаргалками

21 июня 2017 11:12
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Новости Беларуси. От написания Централизованного тестирования уже отстранено 33 человека. Основная причина – наличие шпаргалок у абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко об отстранении абитуриентов от ЦТ: приходят с мобильными телефонами, наушниками, шпаргалками-1

Ход ЦТ прокомментировал сегодня вице-премьер Беларуси Василий Жарко. В большинстве случаев – по статистике – молодые люди списывали намеренно.

Напомним, период написания тестов проходит свой экватор. Впереди – испытания по иностранному языку, химии, физике, всемирной и истории Беларуси, а также географии.

Василий Жарко об отстранении абитуриентов от ЦТ: приходят с мобильными телефонами, наушниками, шпаргалками-4

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Организаторы дважды предупреждают оставить мобильные телефоны, оставить все ненужное. За 5 минут за раздачи материала опять предупреждают. К сожалению, многие абитуриенты не понимают, что нарушают. Кто-то приходит с мобильными телефонами, кто-то приходит с наушниками, кто-то со шпаргалками. Есть пару обращений родителей, чтобы разрешили придти в резервный день на пересдачу.

Отметим, в случае наличия жалоб от абитуриентов будет проведен дополнительный анализ тестов на соответствие школьной программе. Результаты же первого ЦТ (а это испытание по белорусскому языку) объявят 22 июня.

# общество # Фотофакт # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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