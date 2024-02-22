Медицинская клиника, пятизвёздочный отель и достойный ресторан. Какие услуги предлагает санаторий «Альфа Радон»?
Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Санаторий «Альфа Радон» в топе посещений среди белорусов и иностранных туристов. Расскажите, что так привлекает в вашем санатории отдыхающих?
Надежда Угляница, директор санатория «Альфа Радон»:
Прежде чем открывать санаторий, был изучен зарубежный опыт. Мы посмотрели здравницы Баден-Бадена, Чехии и поняли, что в наших белорусских санаториях действительно хорошая, идеальная медицинская база. Но не хватает хорошего размещения, питания и, конечно, сервиса. Эти моменты мы воплотили в нашем прекрасном санатории. Можно сказать, что у нас хорошая медицинская клиника, идеальный пятизвездочный отель и достойный ресторан. Такой новый формат мы восемь лет назад пытались воплотить.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какие услуги вы предлагаете своим гостям?
Надежда Угляница:
Спектр услуг у нас самый разнообразный – это изначально, конечно же, оздоровление, медицинская база. Наша медицинская база, как и в других санаториях, имеет очень широкий спектр. Мы можем удовлетворить потребности любого гостя – от 0 лет и буквально до 80 с чем-то. Ведь раньше у нас тоже был стереотип, что санаторий – это для взрослых. Я считаю, что мы были первооткрывателями в этом и сломали такой стереотип. Сегодня наши гости от 0 лет и до пожилых людей хорошо вместе взаимодействуют. Потому что мы понимаем, не всегда пожилые люди рады маленьким гостям, мы попытались развести эти категории гостей, каждый занят своим. Мы предоставляем комфортный отдых и оздоровление от самых маленьких до самых уже пожилых людей.
Наталья Надольская:
Расскажите подробнее, какие виды путевок по оздоровлению есть у вас?
Надежда Угляница:
У нас самый большой спектр, но есть три основных, которые пользуются популярностью. Это лайт: вы можете просто приехать на оздоровление, если у вас нет никаких серьезных намерений лечения. Входит проживание, трехразовое питание, спа-зона, такие легкие спортивные, как терренкур. Есть стандартная путевка – там уже включены пять-шесть медицинских разнообразных физиопроцедур. Есть премиальная путевка – туда практически включено все, что у нас есть в санатории, от самых простых медицинских процедур до самых сложных. Конечно, существует ряд специализированных, как гинекология, урология, опорно-двигательный и другой спектр программ, поэтому мы можем удовлетворить запрос практически любого гостя.
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