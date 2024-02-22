Медицинская клиника, пятизвёздочный отель и достойный ресторан. Какие услуги предлагает санаторий «Альфа Радон»?

Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Санаторий «Альфа Радон» в топе посещений среди белорусов и иностранных туристов. Расскажите, что так привлекает в вашем санатории отдыхающих?

Надежда Угляница, директор санатория «Альфа Радон»:

Прежде чем открывать санаторий, был изучен зарубежный опыт. Мы посмотрели здравницы Баден-Бадена, Чехии и поняли, что в наших белорусских санаториях действительно хорошая, идеальная медицинская база. Но не хватает хорошего размещения, питания и, конечно, сервиса. Эти моменты мы воплотили в нашем прекрасном санатории. Можно сказать, что у нас хорошая медицинская клиника, идеальный пятизвездочный отель и достойный ресторан. Такой новый формат мы восемь лет назад пытались воплотить. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Какие услуги вы предлагаете своим гостям? Надежда Угляница:

Спектр услуг у нас самый разнообразный – это изначально, конечно же, оздоровление, медицинская база. Наша медицинская база, как и в других санаториях, имеет очень широкий спектр. Мы можем удовлетворить потребности любого гостя – от 0 лет и буквально до 80 с чем-то. Ведь раньше у нас тоже был стереотип, что санаторий – это для взрослых. Я считаю, что мы были первооткрывателями в этом и сломали такой стереотип. Сегодня наши гости от 0 лет и до пожилых людей хорошо вместе взаимодействуют. Потому что мы понимаем, не всегда пожилые люди рады маленьким гостям, мы попытались развести эти категории гостей, каждый занят своим. Мы предоставляем комфортный отдых и оздоровление от самых маленьких до самых уже пожилых людей.