«Государство реализует программы». Кто может отдохнуть в санатории со скидкой?

Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»: У нас вообще целая программа для членов профсоюза – скидка 25 %, которую с радостью воспринимают люди и едут. Это практически более половины всех отдыхающих в наших санаториях. Это люди, которые приезжают по этой скидке.

Влада, певица:

Я тоже пользовалась скидкой как член профсоюза. У нас государство реализует программы, возможно, кто-то не знает. Государство реализует программу – путевка «Мать и дитя», когда ребенок отдыхает бесплатно. У нас пенсионеры, в частности моя мама. Естественно, ты проходишь специальную комиссию. У меня мама была в очереди пять лет, но получила путевку с огромной скидкой. Прекрасно провела время, отдохнула в белорусском санатории. Государство у нас тоже заботится и предоставляет возможность для белорусских граждан отдохнуть со значительной, очень большой скидкой.