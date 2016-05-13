Прямой эфир

«Утро. Студия хорошего настроения» на выставке «СМИ в Беларуси»: живое общение с ведущими и зажигательное выступление артистов

13 мая 2016 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупнейший медиафорум в Минске прохордит уже в 20 раз. И всегда с аншлагом. «Студия хорошего настроения» к выставке подготовилась основательно: живое общение с ведущими, зажигательное выступление артистов, множество приятных сюрпризов и подарков.

А с недавних пор дружную компанию «утренних ведущих» поподлнила ещё одна медийная персона – Антон Мартыненко.

Передача «Утро. Студия хорошего настроения» славится своей открытостью и гостеприимством. И может похвастаться внушительным количеством друзей.

Встретиться с глазу на глаз, познакомиться, обменяться положительными эмоциями и стать ещё ближе к вам, дорогие зрители, – задачи, которые, мы, надеемся, успешно выполнили.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Александр Мартыненко

Другие новости рубрики

Все новости
Кандидат медицинских наук Елена Курлянская – о физических нагрузках при сердечной недостаточности и скандинавской ходьбе
13 мая 2016 08:33

Кандидат медицинских наук Елена Курлянская – о физических нагрузках при сердечной недостаточности и скандинавской ходьбе

Выставка «СМИ в Беларуси»: 13 мая пройдет презентация спортивной дирекции и сайта СТВ
13 мая 2016 06:31

Выставка «СМИ в Беларуси»: 13 мая пройдет презентация спортивной дирекции и сайта СТВ

Легендарные Т-34 и техника нового поколения: в Беларуси готовятся к параду в День Независимости
12 мая 2016 19:17

Легендарные Т-34 и техника нового поколения: в Беларуси готовятся к параду в День Независимости