«Утро. Студия хорошего настроения» на выставке «СМИ в Беларуси»: живое общение с ведущими и зажигательное выступление артистов

Крупнейший медиафорум в Минске прохордит уже в 20 раз. И всегда с аншлагом. «Студия хорошего настроения» к выставке подготовилась основательно: живое общение с ведущими, зажигательное выступление артистов, множество приятных сюрпризов и подарков.

А с недавних пор дружную компанию «утренних ведущих» поподлнила ещё одна медийная персона – Антон Мартыненко.

Передача «Утро. Студия хорошего настроения» славится своей открытостью и гостеприимством. И может похвастаться внушительным количеством друзей.

Встретиться с глазу на глаз, познакомиться, обменяться положительными эмоциями и стать ещё ближе к вам, дорогие зрители, – задачи, которые, мы, надеемся, успешно выполнили.