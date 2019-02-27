МЧС проверило готовность «Минск – Арены» ко II Европейским играм

Новости Беларуси. МЧС задействовало на основном объекте II Европейских игр более 25 единиц спецтехники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такая проверка показала готовность «Минск – Арены» к масштабному спортивному форуму.
Новости Беларуси. МЧС задействовало на основном объекте II Европейских игр более 25 единиц спецтехники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такая проверка показала готовность «Минск – Арены» к масштабному спортивному форуму.
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