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МЧС проверило готовность «Минск – Арены» ко II Европейским играм

27 февраля 2019 20:20
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Новости Беларуси. МЧС задействовало на основном объекте II Европейских игр более 25 единиц спецтехники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такая проверка показала готовность «Минск – Арены» к масштабному спортивному форуму.

МЧС проверило готовность «Минск – Арены» ко II Европейским играм-1

Подробнее – в видеоматериале

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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