Обзор на 360. Зачем студентов БГТУ учат управлять беспилотником?

Новости Беларуси. В Белорусском технологическом университете отныне будут готовить специалистов по управлению беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсы проходят в 4 этапа, а по окончании выдают специальный сертификат. Для чего это нужно белорусам?

Кристина Федорович, СТВ:

Беспилотным летательным аппаратом сегодня навряд ли кого-то удивишь. Эти железные птицы стали доступны миллионам пользователей по всему миру. А если говорить не совсем как о хобби, то в Беларуси их по достоинству оценили геологи, спасатели, работники сельского хозяйства, строители и не только. Но не стоит забывать о нас, телевизионщиках, нам, как никому другому, важно показать полноту картинки.

Конечно, управлять такой птичкой – дело далеко не из простых. Отныне БГТУ готовит специалистов, которые будут на ты с беспилотниками.

Евгений Россоха, заведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости БГТУ:

Группы планируются набирать небольшие, поскольку для того, чтобы уделить каждому внимание, это порядка 6-8 человек.

Тот, кто крепко стоит на земле, но смотрит на всех свысока, должен знать в этом устройстве все вплоть до винтика. С ног до головы эта железная птица напичкана электроникой.

Поднимается на высоту полтысячи метров и способна разглядеть даже номер авто. Однако 70% успеха – правильная обработка уже полученных данных.

Красивая картинка – это, конечно, наша телевизионная привилегия. Но так называемые дроны придумали не только для этого. Взять, к примеру, земледелие. Прогноз точнее, чем у агронома. Взгляд сверху отвечает и за мониторинг техники, и за состояние территорий. Все данные о почвах тут же обрабатывают и оперативно принимают решения. Так, к 2025 году общая экономическая эффективность достигнет порядка 82 миллиардов долларов.

Принцип высоко сижу - далеко гляжу на руку и спасателям. Дроны – виртуальные глаза и уши, которым под силу попасть в труднопроходимые места и экономить время поиска. Так, МЧС может оперативно среагировать на любой случай. Более того, уже сегодня практикуют доставку жизненно необходимых медикаментов. Так, например, в Австрии дронами экстренно отправляют дефибрилляторы людям с сердечным приступом.

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:

Основной упор нужно делать на обучение, в первую очередь, пользования этим программам, которые позволяют беспилотнику, к примеру, летать автономно, доставлять какие-то лекарства, продукты.

Коптер-курьер совсем скоро будет в деле и в Беларуси. Голубиная почта возвращается в моду. Только птичка ныне железная. В планах – доставка почтовых отправлений прямиком на крыле дрона.

Глеб Бондарик:

Будущее – это то, что есть уже сейчас. Задача нашего совместного проекта с технологическим университетом – дать работникам лесной промышленности как можно более глубокие знания.