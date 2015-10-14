Материнство в Минске: сегодня в столице проживают более 10 тысяч многодетных семей, 247 из них воспитывают 5 и более детей

Новости Беларуси. 14 октября, в День матери, принимают поздравления тысячи женщин, для которых первое слово их детей стало главным на всю жизнь. А многодетных семей в столице ежегодно становится на тысячу больше. Есть в Минске и настоящие семьи-рекордсмены, которые воспитывают 10, 11 и даже 12 детей.

Сюрпризы виновница торжества раскроет позже. 14 лет назад женщина загадала желание под бой курантов на Новой год и его исполнение не заставило долго себя ждать. Ольга Вячеславовна сегодня любимая жена и мама пятерых детей. В свое время здесь задали правильный тон – с двойняшек. А сегодня это уже самая настоящая семья: мама, папа, четыре дочки и сын. Самым старшим – 13, а младшему – всего три года.

Ольга Апанасевич, многодетная мама:

Когда я узнала, что у нас будет еще один ребенок, спросила мужа, что будем делать. Он ответил, что все, что надо, мы уже сделали. Все, будем рожать.

Счастливое семейство после рождения третьего ребенка получило новую квартиру как многодетная семья. А недавно приобрели дачный участок, чтобы приучать детей к труду и проводить больше времени на свежем воздухе.

Александр Апанасевич, многодетный отец:

С рождением каждого ребенка у нас новая жизнь начиналась. У меня в семье тоже пять детей было, поэтому это для меня привычно. А у жены вообще восемь.

Материнский долг и женское счастье. Концертный зал «Верхний город» собрал самые большие семьи в столице. Высокого знака материнской доблести 14 октября удостоены более 20 многодетных минчанок.

Горожанок, которые родили и воспитывают пятерых и более детей, 14 октября поздравил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Среди награжденных – воспитатели, садоводы, инженеры-конструкторы и домохозяйки. Многие, оказывается, успешно совмещают профессию мамы с карьерой.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Когда в зале находится столько мам, у которых пять детей и более, это только положительные эмоции. На тысячу многодетных мам у нас в год прирастает. Я надеюсь, что в следующем году будет больше.

Ольга Апанасевич, многодетная мама:

Это только ступенечка, от которой надо идти, торжественно нести ее.

Сегодня в столице проживают более 10 тысяч многодетных семей. 247 из них воспитывают пять и более детей.

К слову, в 2015 году за назначением семейного капитала уже обратилось 1475 семей. Это хорошее подспорье при улучшении жилищных условий, получении образования и оздоровлении.

И еще один интригующий бонус недавно озвучили в Минске: городские власти обещают подарить двухмиллионному жителю столицы квартиру. А если он родится при всем при том в многодетной семье, то и собственные квадратные метры будут больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Из городского бюджета в 2015 году направлено более 60 миллиардов рублей. Наша система поддержки будет продолжена.

16 октября в столице будут чествовать минчанок, которые в День матери подарят новую жизнь. Ведь именно сегодня они услышат первый крик своего малыша, и уже совсем скоро каждая из них – то самое заветное для каждой женщины первое слово – мама.