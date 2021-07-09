«Материалы местные, в том числе и металлоконструкции». В Крупках появится новый пешеходный мост
Новости Беларуси. В Крупках пешеходный мост признали аварийным и закрыли путь через реку Курнеевка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь попасть из спальных районов в центр города стало сложнее. Люди не могут перейти реку по привычному для них маршруту – приходится делать круг.
Как местные власти решают вопрос и когда появится новый мост, узнавала Ольга Власовец.
Ольга Власовец, корреспондент:
Пешеходный мост через реку Курнеевка построили более 40 лет назад. Он связывал спальные районы, больницу и школу с центром города. Им активно пользовались местные жители. От времени бетонная плита разрушилась, и движение через мост ограничили.
После проведения осмотра специалистами мост был признан аварийным и проход через него и вовсе закрыли. Но вопрос не стоит на месте и активно решается. Коммунальщики уже приступили к возведению новой конструкции. Она будет облегченная и выполнена из железа.
Николай Камеко, директор КУП «Жилтеплострой»:
На сегодня произведен демонтаж моста, сейчас собирается конструкция. Собраны у нас уже подпорки под основной мост, конструкция будет у нас облегченная, материалы все закуплены. Материалы местные, в том числе и металлоконструкции, которые будут основанием для моста.
Подробности смотрите в видеоматериале.