«Материалы местные, в том числе и металлоконструкции». В Крупках появится новый пешеходный мост

Новости Беларуси. В Крупках пешеходный мост признали аварийным и закрыли путь через реку Курнеевка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь попасть из спальных районов в центр города стало сложнее. Люди не могут перейти реку по привычному для них маршруту – приходится делать круг. Как местные власти решают вопрос и когда появится новый мост, узнавала Ольга Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Пешеходный мост через реку Курнеевка построили более 40 лет назад. Он связывал спальные районы, больницу и школу с центром города. Им активно пользовались местные жители. От времени бетонная плита разрушилась, и движение через мост ограничили.

После проведения осмотра специалистами мост был признан аварийным и проход через него и вовсе закрыли. Но вопрос не стоит на месте и активно решается. Коммунальщики уже приступили к возведению новой конструкции. Она будет облегченная и выполнена из железа.