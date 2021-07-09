«Шанс помочь тяжелобольным деткам». В Минске организован сбор ненужной бытовой техники

Цель – не только сохранить окружающую природу, но и помочь тяжелобольным детям. Чтобы стать участником, достаточно бесплатно сдать в пункт приема поломанную технику: старый холодильник, телевизор, стиральную машину и прочие приборы. Акция стартовала с начала июля и продлится до конца месяца. За первые дни собрали уже более 200 рублей.

Ирина Познякова, начальник отдела компании по переработке бытовой техники:

У всех есть шанс очистить свои дома, дачи, квартиры от пылящейся, никому не нужной уже бытовой техники. У всех есть шанс помочь экологии, не загрязнять окружающую среду данным видом отходов. У всех есть шанс помочь тяжелобольным деткам и дать шанс им на выздоровление, чтобы их глазки излучали только радость и счастье. Это будет нашей доброй, хорошей традицией, мы продолжим ее, потому что очень люди хорошо отзываются на это. Всем очень приятно помогать, чувствовать свой вклад.