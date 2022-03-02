Пепельная среда. У католиков начинается Великий пост

Наступает это литургическое время, в течение которого христиане проходят путь покаяния и подготовки к тому, чтобы в полной мере пережить тайну смерти и воскресения Христа. На католических мессах в этот день проводят специальный обряд: посыпают голову верующих освященным пеплом или наносят на лоб пеплом крест. Это знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.