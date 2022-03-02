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Пепельная среда. У католиков начинается Великий пост

02 марта 2022 08:23
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Новости Беларуси. Пепельная среда. Сегодня, 2 марта, начинается Великий пост в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Начался отсчет 46 календарных дней до праздника Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пепельная среда. У католиков начинается Великий пост-1

Наступает это литургическое время, в течение которого христиане проходят путь покаяния и подготовки к тому, чтобы в полной мере пережить тайну смерти и воскресения Христа. На католических мессах в этот день проводят специальный обряд: посыпают голову верующих освященным пеплом или наносят на лоб пеплом крест. Это знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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