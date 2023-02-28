Мастер по дереву превратил свой дом в старинный замок. Как он создаёт предметы искусства?

Новости Беларуси. Уникальные картины из дерева и дизайнерские предметы интерьера. Мастер из Минского района создает необычные изделия из природных материалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сырье для своих работ Анатолий Новиков привозит аж из Сибири. На создание одного изделия может уйти несколько лет. В коллекции ремесленника их тысячи.

Высокие стены и потолки, обшитые деревом, внушительный камин, царский обеденный стол и удивительной красоты люстра – дом Анатолия Новикова напоминает старинный замок. Практически все элементы интерьера сделаны вручную. Вот уже 40 лет мастер создает уникальные изделия из дерева.

Анатолий Новиков, ремесленник:

Папа был столяр-любитель и меня привлекал к своей работе. Оттуда все и пошло. Делали, скажем, простую табуретку, еще что-то, а здесь уже более художественное оформление этого дела. Делал какой-то условно подсвечник для себя, приходили друзья: ой, слушай, а мне нравится, сделай такой же! Бывают дни, что я вообще не работаю – нет у меня настроения, вдохновения. А бывает, что работаю сутками практически.

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