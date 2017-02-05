Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель

Новости Беларуси. В одной школ Брестского района работает необычный учитель. Своих учеников он никогда не видел, однако это нисколько не мешает ему справляться со своими обязанностями. И даже больше: в свободное от уроков время он готовит школьных интеллектуалов и учит детей игре на гитаре.

Классный журнал на этом необычном уроке заполняют сами ученики. О том, кто приболел, а кто присутствует на занятии Николай Васильевич начинает понимать только после ответов на вопросы домашнего задания. Впрочем, много времени на это не уходит.

Зрение молодой учитель потерял еще сидя за этими же партами – катаракта лишила 9-классника способности видеть, но не детской мечты – работать в родной школе. Сегодня в ней он не только ведет обществоведение, но и подменяет учителя географии.

Николай Апанович, учитель средней школы деревни Медно:

Подготовка домашнего задания. Кроме стран Африки, что восьмой класс учился, они должны были все это отметить в контурной карте. И ребенок спрашивает: «А контурные карты вы проверять будете?»

За 10 лет работы с учениками сложились по-настоящему доверительные отношения. Они и в нужный кабинет приведут, и честно себе оценку в журнал поставят. Дополнительные же обязанности ребятам только в удовольствие.

Ангелина Полешко, ученик средней школы деревни Медно:

Перед началом урока мы всегда знаем, что учителя надо забрать из учительской, забрать журнал, привести его в класс. Это наша обязанность.

Диана Хизова, ученик средней школы деревни Медно:

Хоть Николай Васильевич и не видит, но он очень душевный человек. Может всегда дать совет, пошутить на уроке, не обидит ничем.

Всегда рады помочь и коллеги. Они же признаются: с возвращением Николая Васильевича в учительской появился не только еще один профессионал, но и мастер на все руки, и душа компании.

Тамара Табала, завуч средней школы деревни Медно:

Наверное, в каждой школе есть такой человек, который действительно является душой компании, без которого школу тяжело в принципе представить. Николай Васильевич именно такой человек. Потому что ни одно мероприятие (и общешкольные, и районные творческие конкурсы) не обходятся без его участия.

Николай Апанович своих учеников никогда не видел, но помимо прямых обязанностей продолжает готовить интеллектуалов на викторины «Что? Где? Когда?» и давать уроки игры на гитаре. На ней теперь в школе играет едва ли не каждый второй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что куда важнее не видеть глазами, а чувствовать сердцем, в этой школе знают не понаслышке. И это, кажется, самый простой и наглядный пример взаимопонимания учителя и ученика.