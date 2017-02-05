От Амазонки до Океании: выставка экзотических бабочек проходит в Ботаническом саду

Новости Беларуси. Грациозные «парусники», пестрые «данаиды» и пронзительно синие «морфо». Выставку экзотических бабочек представляет Ботанический сад. В экспозиции – порхающие экземпляры со всех уголков планеты. Как говорят организаторы, от джунглей Амазонки до архипелагов Океании.

У посетителей есть уникальная возможность не только понаблюдать за яркими насекомыми, но и узнать о них много нового.

Анатолий Кулак, ведущий научный сотрудник Научно–практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:

Все бабочки, которые на выставке, рождаются из куколок, привезенных из тех стран. Бабочки рождаются прямо перед глазами у посетителей. С утра до вечера наверняка здесь прибывает на данный момент около 30 экземпляров. Не исключено, что завтра это будет 40, послезавтра – 50.

Порхающая экспозиция разместилась в оранжерее Ботанического сада. Для тропических бабочек там идеальный микроклимат. Полюбоваться на легкокрылых красавиц можно еще в течение двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.