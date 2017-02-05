Акции, конкурсы и стартапы: Полоцк живет в статусе молодежной столицы Беларуси

Новости Беларуси. Полоцк, который живет в статусе молодежной столицы Беларуси, продолжает марафон уникальных проектов. В древнем городе работают десятки площадок, где продолжаются разного рода акции, конкурсы, стартапы. Только на этой неделе здесь побывали сотни белорусов и гостей из-за рубежа. Песни и танцы, научные конференции и тематические форумы, демонстрации научных разработок и методик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдула Эльнур, специалист Министерства молодежи и спорта Азербайджана:

В 2016 году делегация белорусской молодежи участвовала в Азербайджане. Были проведены Дни белорусской молодежи. В этом году, дай бог, мы планируем, что в марте состоится визит молодежи Азербайджана в Республику Беларусь. Мы привезем все то, что у нас есть. Начиная от сладостей, заканчивая проектами, которые у нас сегодня имеются.

Впереди – еще целый год международных и республиканских проектов. Многочисленные задумки связаны также с книгами и историей. Ведь Полоцку в этом году исполнится 1155 лет. Коме того, свое 500-летие отметит белорусское книгопечатание.