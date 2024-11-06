140-й населенный пункт в Витебской области, куда пришло голубое топливо. 6 ноября в Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши. Проект реализован в рамках масштабной государственной программы и проходил в три этапа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первых двух были построены подводящие газопроводы. Завершающим этапом стало строительство трубопровода протяженностью семь километров непосредственно к агрогородку Ломаши. Жители уже успели оценить новые комфортные условия. Уже 38 квартир теперь отапливаются природным газом.

До этого наша улица была запитана от центральной котельной на древесном топливе, но это не совсем удобно – не совсем тепло было зимой. Теперь, если каждая квартира подключится под топливо на природном газе, то это будет гораздо удобнее и комфортнее. Каждый сможет регулировать отопление под себя.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

В перспективе такая возможность появится у 400 индивидуальных жилых домов. Здесь уже создано два кооператива по газификации, и в ближайшее время, я уверен, люди смогут оценить все преимущества от использования голубого топлива, потому что это удобно и это экономически обосновано.

К концу года в Беларуси планируют построить 900 километров газопровода и подать голубое топливо в 55 сельских населенных пунктов. К слову, уровень газификации в Беларуси более 83 %. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ.