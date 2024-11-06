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В Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши

06 ноября 2024 13:34
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140-й населенный пункт в Витебской области, куда пришло голубое топливо. 6 ноября в Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши. Проект реализован в рамках масштабной государственной программы и проходил в три этапа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши-2

На первых двух были построены подводящие газопроводы. Завершающим этапом стало строительство трубопровода протяженностью семь километров непосредственно к агрогородку Ломаши. Жители уже успели оценить новые комфортные условия. Уже 38 квартир теперь отапливаются природным газом.

В Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши-4

До этого наша улица была запитана от центральной котельной на древесном топливе, но это не совсем удобно – не совсем тепло было зимой. Теперь, если каждая квартира подключится под топливо на природном газе, то это будет гораздо удобнее и комфортнее. Каждый сможет регулировать отопление под себя.

В Глубокском районе завершили газификацию агрогородка Ломаши-6

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:
В перспективе такая возможность появится у 400 индивидуальных жилых домов. Здесь уже создано два кооператива по газификации, и в ближайшее время, я уверен, люди смогут оценить все преимущества от использования голубого топлива, потому что это удобно и это экономически обосновано.

К концу года в Беларуси планируют построить 900 километров газопровода и подать голубое топливо в 55 сельских населенных пунктов. К слову, уровень газификации в Беларуси более 83 %. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ.

# Газ # Алексей Кушнаренко

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