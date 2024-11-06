В Беларуси открыли отремонтированный участок автомобильной дороги М3

В преддверии 7 ноября в Беларуси целый марафон открытий. Это хорошая традиция – дарить важные социально значимые объекты к предстоящему празднику. По реконструированному участку автодороги M3 (Минск – Витебск) с цементобетонным покрытием 6 ноября запустили движение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трасса М3 имеет стратегическое значение. Она ведет в сторону северных портов России. Масштабные работы по реконструкции данного участка магистрали начались еще в июне 2023 года. За 17 месяцев дорожники восстановили 15-километровый участок от Логойска до Плещениц, построили новый мост, под дорожным полотном – тоннель для животных. Возле населенных пунктов появились транспортные развязки.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это вроде небольшой участок, но это самый крупный объект, потому что это самый важный тип, первая категория дорог, которая является основной, является международной дорогой. И это как подведение годового итога дорожниками. Здесь самые главные наши технологии, здесь бетон, который без капремонта, без текущего ремонта покрытия будет служить 25 лет. Здесь безопасность, здесь скоростные режимы.

Дальше в планах – обновлять трассу до Витебска. Пока это единственный областной центр Беларуси, к которому из столицы нет дороги в четырехполосном исполнении.