Мастер из Докшиц возрождает старинные белорусские деревянные игрушки

Новости Беларуси. Без батареек, чипов и специальных механизмов. Мастер из Докшиц возрождает старинные деревянные игрушки, причем это целые сказки в дереве. Популярные в старину простые коники-качалки или матрешки с такими и в сравнение не идут. Одно движение руки — и деревянная игрушка оживает.

Дровосек в лаптях и рубахе – главный герой новой игрушечной композиции мастера Горбачева. А рядом с типичным белорусским селянином начала прошлого века вьется кот. Он-то, в последствии, и будет вскакивать от каждого удара топором по колодке.

Виктор Горбачев, мастер резьбы по дереву:

Две реечки направляющих, два здесь гвоздика крепежных и здесь два гвоздика крепежных. И два элемента резных плоских. И когда они собираются, получается вот такое движение.

Резать по дереву выпускник художественно-графического факультета начал еще в университете. Сегодня же своему ремеслу он обучает мальчишек из Докшиц.

Артем Полеченок, учащийся кружка резьбы по дереву:

Мне очень нравится заниматься резьбой по дереву, потому что это очень интересно. И в жизни потом может пригодиться.

Андрей Кукуля, учащийся кружка резьбы по дереву:

Буду таким же как он. Открою свою мастерскую и буду заниматься резьбой по дереву.

Белорусская игрушка, которую возрождает мастер, сделана, как и в старину, из дерева. В основном, выбор падает на лиственные породы: березу, осину, липу. Инструмент тоже отечественный, причем иногда даже собственноручно доработанный.

Виктор Горбачев, мастер резьбы по дереву:

У меня в основном самодельные ножи. Допустим, самокальная сталь. Он у меня еще с института. Он просто срезался, я его с ручки достал, приделал ручку новую, и он мне уже 30 лет служит.

А это, пожалуй, любимая композиция Виктора Ивановича. Эдакий автопортрет в дереве. Рыбак с 30-летним стажем шутит: даже бороду отрастил, чтобы быть похожим на своего героя.

Виктор Горбачев, мастер резьбы по дереву:

Шляпа соломенная у меня точно есть. И боты. Так что, может быть, да, и я.

Игрушка не должна быть слишком простой, уверен мастер. А вот материал, из которого она сделана, наоборот, чем проще, тем лучше. И среди изобилия пластмассовых машинок на батарейках или кукол-монстров, предпочтение лучше отдавать натуральным изделиям с душой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Горбачев, мастер резьбы по дереву:

Отцы, конечно же, своих детей любили и что-то пытались сделать своими руками. У меня был коник. У меня отец очень хорошо рисовал коней. И коника он мне одного вырезал. Был у меня коник, деревянный, я помню. И каталка-коник, каталка был.