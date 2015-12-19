Прямой эфир

Капремонт в Минске: за что должны платить жильцы, за что нет, и в какие дома придут рабочие в 2016?

19 декабря 2015 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это программа «Большой город». В ней мы рассказываем о столичной жизни. Она разнообразна, суетлива и шумна. От каждодневных забот и проблем мы отдыхаем дома. Качество этого отдыха зависит от качества нашего жилья. Оно должно быть теплым, чистым и надежным. В нем должно работать все, к чему мы так привыкли: водопровод, лифт и даже дверь в подъезд.

Сегодня мы поговорим о капремонте. Это мне не интересно, это меня не касается, наверно, скажет кто-то из вас. Возможно... Пока не касается. Так что же такое капремонт? Ведь он не только доставляет нам неудобства, но и бьет по карману. Кстати, о деньгах. За что должны платить жильцы, за что нет?  А главное, кому надо готовиться к этому? В какие дома и в каких районах придут рабочие в следующем году?

Гость программы «Большой город» на СТВ – Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минского городское жилищное хозяйство». 

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси # Виталий Смирнов

Другие новости рубрики

Все новости
Новогоднее украшение Минска в 2015 году: 24 ели, около 500 гирлянд, панно и народный ткацкий узор
19 декабря 2015 15:00

Новогоднее украшение Минска в 2015 году: 24 ели, около 500 гирлянд, панно и народный ткацкий узор

300 Дедов Морозов зажгли главные елки в Гродно
19 декабря 2015 13:45

300 Дедов Морозов зажгли главные елки в Гродно

На выходных в Беларуси погода совсем не зимняя: днем до +10°С, ночью ожидаются дожди
19 декабря 2015 13:44

На выходных в Беларуси погода совсем не зимняя: днем до +10°С, ночью ожидаются дожди