Новогоднее украшение Минска в 2015 году: 24 ели, около 500 гирлянд, панно и народный ткацкий узор

Минск превращается в сказочный город. Разноцветные огни на окнах, зеленые красавицы в полном убранстве, пестрые гирлянды и праздничные витрины. В украшении столицы внимание уделяют каждой детали. Потому главные символы зимних праздников художники готовят еще с лета.

Сергей Глухов, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Уже в августе начинается разработка концепции с учетом неповторимости прошлых лет, с учетом технологической новизны, с учетом новизны материалов, с учетом новизны площадок, потому что Минск растет, это жилой город. Поскольку мы оформляем жилой город, точно так же учитываем рост: каждый год – новые площадки, новые события.

Во многих странах новогодние ели становятся туристической достопримечательностью. Например, зеленая красавица в Вильнюсе, сделанная в виде домика для сказочных гномов, в 2015 году признана одной из лучших в мире.

С главной задачей – удивлять и радовать – минские елки справляются на все 100. В 2015 году город украсили 24 дерева.

Главный символ Нового года – ель на Октябрьской площади. Кардинально свой имидж она сменила в 2006 году. Тогда натуральные лапки заменила искусственная хвоя, а ель обрела форму конуса. 2015 год вновь преобразил зеленую красавицу. Теперь конструкция максимально похожа на настоящее дерево.

Высота ели осталась та же – 30 метров. Хоть визуально она и кажется более величественной. Такой эффект достигнут за счет иллюминации и украшений.

Сергей Глухов, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Например, платье в крупный горошек кажется мельче, платье в мелкий горошек кажется крупнее. Тот же принцип и на елке. Если игрушка небольшая, то елка, заполненная небольшими игрушками, оптически выглядит больше. Поэтому может показаться, что елка выросла метров на шесть. В реальности это не так.

Основные мотивы в украшении главной новогодней ели – народные. Игрушки в виде ромбов и снежинок словно сплетены из соломы.

Новая точка притяжения – площадь Государственного флага. Новогоднее дерево здесь отличают красно-зеленые украшения: банты, звездочки и свечи.

Сергей Глухов, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Для нас очень почетно оформлять площадь герба и флага. Елку мы туда тоже искусственную поставили. Причем интересный момент: нам ее пришлось оформлять игрушками в соответствии с цветовой гаммой национальной символики – красные и зеленые. Поэтому перекрашивали банты, звезды. И гармонично сочетается с золотом, серебром, мишурой. Такой особенный декор, он сделан в стилистике цветов национальной символики.

Традиционно пышные зеленые красавицы прописались у спортивных объектов. На ледовой площадке «Чижовка-Арена» пройдет рождественский хоккейный турнир. А «Минск-Арена» примет чемпионат Европы по конькобежному спорту. Потому и елочки здесь украшены по-особому.

Сергей Глухов, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

В елке возле «Чижовка-Арены» вместе с игрушками используется логотип турнира. Это было и в прошлом году, мы повторили. Понравилась елка, она была немножко стилизована под основное рождественское событие, которое проходит. Она всем понравилась, поэтому мы повторили эту традицию. Среди игрушек будет и эмблема турнира.

Новогодние деревья выросли и возле Мингорисполкома, и на Комаровке, и вблизи Дворца детей и молодежи. Будут радовать минчан своими убранствами ели возле Ратуши и Кафедрального собора. Площадка около Дворца спорта станет привычным местом новогодних гуляний и встреч.

Кроме традиционных елей еще одна яркая праздничная деталь столицы – панно на фасаде педагогического университета. Оно украшает город уже 28 лет подряд и каждый год удивляет своим дизайном и масштабом. Так, в этот раз оригинальный рисунок сложили из 99 тысяч лоскутных флажков, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2015 году все праздничные убранства в городе объединяют элементы белорусской этнографической культуры.

Сергей Глухов, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Это такой белорусский народный ткацкий узор – символ дабрабыту. Багач называется. Он как лейтмотив всего новогоднего, рождественского оформления.

Праздничная подготовка города уже практически завершена. 15 зеленых красавиц засияли разноцветными огнями. Теперь гирлянды на елках будут гореть до 13 января, лишь в ночное время их будут отключать.

Всего в Минске горит около 500 гирлянд. В их числе и полюбившиеся минчанам шары на Октябрьской площади. В 2015 году в их композицию добавили еще и подвесные игрушки.

Найдите время прогуляться по вечернему предпраздничному Минску, и он обязательно подарит вам новогоднее настроение.