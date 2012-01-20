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Массовые акции протеста в Бухаресте

20 января 2012 11:35
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Тысячи людей выступают против политики резкого сокращения бюджетных расходов в условиях кризиса.  

В 2009-м Румыния взяла 27,5 миллиардов  долларов кредита у МВФ, ЕС и Всемирного банка. Взамен власти обязались значительно урезать бюджетные расходы. В итоге зарплату госслужащим снизили на четверть, прошли массовые сокращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот сейчас в стране готовят новые меры, в частности, замораживание пенсий и сворачивание социальных программ.  Власти полагают, что только таким способом можно спасти страну от дефолта.

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Массовые акции протеста в Бухаресте-13

Массовые акции протеста в Бухаресте-15

Массовые акции протеста в Бухаресте-17

Массовые акции протеста в Бухаресте-19

Массовые акции протеста в Бухаресте-21

Массовые акции протеста в Бухаресте-23

Массовые акции протеста в Бухаресте-25

Массовые акции протеста в Бухаресте-27

# общество # Массовые беспорядки # Фотофакт

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