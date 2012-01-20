Массовые акции протеста в Бухаресте

Тысячи людей выступают против политики резкого сокращения бюджетных расходов в условиях кризиса.



В 2009-м Румыния взяла 27,5 миллиардов долларов кредита у МВФ, ЕС и Всемирного банка. Взамен власти обязались значительно урезать бюджетные расходы. В итоге зарплату госслужащим снизили на четверть, прошли массовые сокращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



И вот сейчас в стране готовят новые меры, в частности, замораживание пенсий и сворачивание социальных программ. Власти полагают, что только таким способом можно спасти страну от дефолта.