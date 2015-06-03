Масштабное исследование «Беларусь-2030»: три четверти белорусов смотрят в будущее с оптимизмом

Новости Беларуси. В Беларуси переход от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной нецелесообразен. Об этом 3 июня заявил директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Игорь Котляров. Такое заключение специалисты сделали исходя из конкретных данных.

На первый взгляд работа обществоведов и не видна. Гуру анкет и социологических опросов выходят со своими вопросами в массы: они выбирают точки на улицах, составляют план-схемы для так называемых квартирных обходов. Для точности результатов опрашивается около двух тысяч человек.

Кстати, каждый интервьюер должен иметь при себе специальное удостоверение. Так что, дабы избежать мошенничества, если к вам в двери постучались социологи, вы в праве попросить у них специальные документы.

Социология – зеркало общества, а исследования – часто руководство к действию для чиновников. В социально ориентированном государстве в фокусе – мнение граждан.

К примеру, около пяти лет назад социологи задавали вопрос об альтернативной службе в армии – результаты были переданы законотворцам. Тема долго обсуждалась, и, вот, недавно белорусские депутаты приняли во втором чтение пакет законопроектов и поправки.

Исследование темы арендного жилья затевалось по инициативе Совета министров еще на заре риелторского бума. Сейчас строительство «квартир на прокат» – в государственном тренде.

Таким образом, мнение белорусов влияет на качество жизни, на те или иные изменения.

Как шутят сами социологи, они часто измеряют температуру общества, однако есть у них и способности заглядывать в будущее.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Мы попробовали спросить у людей, каким они видят это будущее, каким они хотят видеть будущее. Во-первых, они видят это будущее мирным. Они видят свое будущее более богатым, стабильным, хотя сегодня на первом месте стабильность в Республике Беларусь. Они неоднократно подчеркивали, что сегодня есть хорошая база. То есть Беларусь как независимое государство за эти 20 лет состоялась.

В Беларуси разрабатывается национальная стратегия долгосрочного развития до 2030 года. Экономисты, политологи и социологи делают прогнозы. Внимание уделяется и тому, каким сами видят белорусы государство через 15 лет.

Уже завершилось масштабное исследование «Беларусь-2030». Один из выводов – три четверти белорусов смотрят в будущее с оптимизмом.

В стране работает четыре авторитетных центра социологических исследований, которые буквально нон-стоп изучают мнения общества: от социально-политических вопросов до текущих злободневных.

Вот, к примеру, любопытные данные из регионов, заставляющие вспомнить Директиву № 2 о дебюрократизации и недавний 135-й Указ Президента, который расширяет сферу применения директивы. Но, как показывает практика и анонимные опросы, часть местных чиновников словно читают госдокументы между строк.

Розалия Смирнова, руководитель Центра социологии регионального развития Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

В среднем 47% сельских жителей считают, что они не защищены от чиновничьей волокиты и бюрократии. 35% заявляют, что они не защищены от самоуправства руководителей предприятий.

А между тем, в новом Указе прописано, что в Беларуси будет работать рейтинговая система. Топ-лист самых эффективно работающих районов составят сами граждане. Возможно, по средствам соцопросов.

Вот недавно Институт социологии Академии наук провел так называемый «семейный» опрос. Результаты даже сломали стереотипы.

Ирина Лашук, руководитель Центра социологии культуры и социальной сферы Института социологии Национальной академии Беларуси:

Оптимальное количество детей в белорусской семье – всего лишь двое. Это мало. Есть надежда, что введенный в нашей республике с 1 января семейный капитал в какой-то ближайшей перспективе изменит эту ситуацию. Что интересное выявило наше исследование, это что один из факторов иметь трое или более детей – религиозные убеждения. Тот есть такой стереотип, как материальный и жилищный факторы на увеличение количества детей в семье оказывается только лишь стереотипом.

Традиционные ценности у белорусов на первом месте.

В то время, как ирландцы, да, впрочем, и поочередно вся Европа проводят референдумы и муссируют тему однополых браков, эти тенденции поддерживает лишь 2% белорусов.

Погрешности отечественные исследователи социума практически исключают, ведь это не простой опрос прохожих. Теория вероятности, сложнейшая методика – в общем, настоящий научный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.