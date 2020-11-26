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Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?

26 ноября 2020 18:21
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Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой.

Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?-1

Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватки кислорода, это глупость

Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?-4

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
В регистрации находятся в двух модификациях аппараты ИВЛ. Это автономный с турбиной, то есть поток воздуха будет автоматически подаваться, встроена турбина в аппарат ИВЛ. Также будет работать на сетях кислородоснабжения лечебных учреждений. Аппарат имеет абсолютно понятный интерфейс, имеет всевозможные порты. Полностью соответствует европейским стандартам.

Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?-7

Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?-9

А это производственный цех. Никакого шума техники, ведь собирают эти аппараты полностью вручную. Тысячи деталей, более километра проводов, трубки, специальные увлажнители – работа кропотливая.

# Коронавирус # общество # Олег Швед # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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