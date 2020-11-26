Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?

Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики? Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой.

Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу. Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватки кислорода, это глупость

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:

В регистрации находятся в двух модификациях аппараты ИВЛ. Это автономный с турбиной, то есть поток воздуха будет автоматически подаваться, встроена турбина в аппарат ИВЛ. Также будет работать на сетях кислородоснабжения лечебных учреждений. Аппарат имеет абсолютно понятный интерфейс, имеет всевозможные порты. Полностью соответствует европейским стандартам.