В БГУИР открыли новую лабораторию – студентов будут обучать проектированию систем безопасности

Новый учебно-исследовательский центр открылся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это современная лаборатория для обучения студентов проектированию систем безопасности. В частности, видеонаблюдения.

Центр оснащен камерами, которые работают на основе искусственного интеллекта, представлена охранная сигнализация, системы видеонаблюдения и контроля управления доступом. С помощью высокотехнологичного оборудования будущие инженеры-проектировщики смогут освоить навыки настройки и управления электронными пропускными системами, изучить технологии идентификации по биометрическим данным, а также разработать и протестировать сценарии реагирования на потенциальные угрозы безопасности.

Виталий Хорошко, заведующий кафедрой Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Особенность данной лаборатории в основном в том, что с применением современного оборудования данные камеры позволяют гораздо больше возможностей реализовать на лабораторных работах, в частности распознавание образов.

Евгений Шнейдеров, проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В первую очередь мы работаем на опережение. Открывать этот учебно-исследовательский центр мы делаем ориентир на подготовку специалистов, которые в дальнейшем будут работать с этим оборудованием. То есть мы заполняем уже возникающую нишу на рынке электронных систем безопасности.