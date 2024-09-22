День без автомобиля проходит в Беларуси – какие мероприятия развернулись в стране?

В Беларуси проходит День без автомобиля. Тематические мероприятия охватили все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих городах (их перечень вы видите на экране) действует бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Основной локацией общенациональной акции станет территория парка имени Уго Чавеса в Минске. Праздник, завершающий неделю мобильности, продлится до 20:00. В программе выставка электротранспорта, обучение вождению электросамоката, езде на моноколесе. Развернется и ярмарка экологически чистых продуктов.