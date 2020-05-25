Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний.

В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.

Александр Центер, руководитель группы частных компаний:

Самое, наверное, важное, рискованное и ответственное происходит за этими стенами, с утра до вечера, 24 часа в сутки.

У нас довольно много проектов, довольно активная деятельность происходит на территории Минской области. Это центральная больница региона – это раз. Во-вторых, сегодня эта больница трансформирована в инфекционную больницу в значительной мере. Наверное, это самое то место, где сейчас сходится всё.

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