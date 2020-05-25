Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.
Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.
В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.
Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний.
Александр Центер, руководитель группы частных компаний:
Самое, наверное, важное, рискованное и ответственное происходит за этими стенами, с утра до вечера, 24 часа в сутки.
У нас довольно много проектов, довольно активная деятельность происходит на территории Минской области. Это центральная больница региона – это раз. Во-вторых, сегодня эта больница трансформирована в инфекционную больницу в значительной мере. Наверное, это самое то место, где сейчас сходится всё.
«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома:
Очень приятно то, что бизнес-сфера в нашей стране не осталась в стороне от решения важных проблем в эпидемию. Ценность состоит не только в том, что это материальное выражение. Это костюмы, средства защиты медперсонала. Это огромный вклад, безусловно, в организацию безопасного труда и сохранения здоровья медперсонала Минской области.
Вторая составляющая – это осознание того, что мы едины в этой борьбе: и государство, и бизнес. Естественно, мы скоро победим.
Добавим, белорусский бизнес продолжает активное участие в борьбе с COVID. Помощь уже оказали десятки компаний.