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Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

25 мая 2020 15:03
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Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-1

В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.

Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-4

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-6

Александр Центер, руководитель группы частных компаний:
Самое, наверное, важное, рискованное и ответственное происходит за этими стенами, с утра до вечера, 24 часа в сутки.

У нас довольно много проектов, довольно активная деятельность происходит на территории Минской области. Это центральная больница региона – это раз. Во-вторых, сегодня эта больница трансформирована в инфекционную больницу в значительной мере. Наверное, это самое то место, где сейчас сходится всё.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-9

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома:
Очень приятно то, что бизнес-сфера в нашей стране не осталась в стороне от решения важных проблем в эпидемию. Ценность состоит не только в том, что это материальное выражение. Это костюмы, средства защиты медперсонала. Это огромный вклад, безусловно, в организацию безопасного труда и сохранения здоровья медперсонала Минской области.

Вторая составляющая – это осознание того, что мы едины в этой борьбе: и государство, и бизнес. Естественно, мы скоро победим.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-12

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-14

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний-16

Добавим, белорусский бизнес продолжает активное участие в борьбе с COVID. Помощь уже оказали десятки компаний.

# Коронавирус # общество # Александр Центер # Наталья Боярская # Фотофакт

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