Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения по Государственной программе вооружения на 2026–2030 годы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление министра обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства.

По его словам, на встрече обсудили необходимые виды вооружений для страны и подходы к развитию армии. Хренин отметил, что программа служит инструментом реализации плана строительства Вооруженных сил.

Также он подчеркнул необходимость соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы развитие оборонной сферы не создавало чрезмерной нагрузки на экономику.