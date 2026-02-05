МАРТ прокомментировал перенос повышения цен на ЖКУ

Плата за коммунальные услуги для белорусов может увеличиться лишь из-за объемов потребления, а не тарифов. Так в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали решение Президента о переносе срока повышения цен на ЖКУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Александр Лукашенко отменил рост с 1 января тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и перенес срок их повышения на 1 марта 2026 года. Решение принято для того, чтобы не допустить значительного увеличения финансовой нагрузки для граждан.

Наталья Василевская, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Двухэтапность сохранится, и с 1 марта повысятся только те тарифы, которые планировались с 1 января. А тарифы на тепло, горячее водоснабжение, они, как и планировалось ранее, повысятся с 1 июня. Мы видим, что климатические условия несколько изменились. Это привело к тому, что тепловая энергия объективно использовалась выше. Поэтому дабы снивелировать рост объемов и повышение тарифов, принято вот такое однозначно правильное решение.

С предложением о переносе срока повышения цен на ЖКУ к Александру Лукашенко обратилось правительство, и Президент его поддержал. Напомним, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги предусматривался указом. А накануне решением главы государства это плановое изменение перенесено на более поздний срок. В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45 % больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление.