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«Белпочта» объявила акцию ко Дню защиты детей – отправить открытку можно бесплатно

31 мая 2023 08:47
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Новости Беларуси. Сказать о любви и проявить внимание. «Белпочта» предлагает поздравить малышей с Международным днем защиты детей открыткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник, символизирующий защиту прав, здоровья и жизни подрастающего поколения, отметят в Беларуси 1 июня.  

«Белпочта» объявила акцию ко Дню защиты детей – отправить открытку можно бесплатно-1

В этот день у всех желающих будет возможность бесплатно отправить карточку с теплыми словами и пожеланиями в любую точку страны. Такой знак внимания точно не останется незамеченным. С условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте «Белпочты».  

К слову, завтра белорусы смогут поучаствовать и в другом проекте. Во всех отделениях почтовой связи пройдет «День посткроссера». При отправке десяти и более почтовых карточек в другие страны можно будет получить скидку.  

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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