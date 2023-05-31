Новости Беларуси. Сказать о любви и проявить внимание. «Белпочта» предлагает поздравить малышей с Международным днем защиты детей открыткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник, символизирующий защиту прав, здоровья и жизни подрастающего поколения, отметят в Беларуси 1 июня.

В этот день у всех желающих будет возможность бесплатно отправить карточку с теплыми словами и пожеланиями в любую точку страны. Такой знак внимания точно не останется незамеченным. С условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте «Белпочты».

К слову, завтра белорусы смогут поучаствовать и в другом проекте. Во всех отделениях почтовой связи пройдет «День посткроссера». При отправке десяти и более почтовых карточек в другие страны можно будет получить скидку.