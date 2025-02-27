Мы контролируем наше информационное поле и достойно противостоим фейкам – Перцов

Доверие к государственным СМИ у белорусов за последние пять лет выросло более чем на 21 %, а информационный продукт стал более качественным и разнообразным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на заседании итоговой коллегии профильного ведомства. Сегодня в стране действует 1 139 СМИ, в том числе 71 сетевое издание. На территории Беларуси распространяется более двух тысяч иностранных медиа. Однако открытость информационного пространства не означает вседозволенность.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы контролируем наше информационное поле, мы достойно противостоим вбросам, фейкам, да и люди стали взрослее, стали мудрее, научились уже сортировать, отделять откровенно лживую, коварную информацию, нацеленную на создание негативного фона, эмоций у людей от правды, от информации, которая достойна внимания. Белорусские СМИ стали увереннее в контрпропаганде. Достойно противостоят вбросам и фейкам. Процессу активно способствует Указ Президента «О поддержке средств массовой информации и организаций», благодаря которому через грантовую систему создается национальный контент. Примеры таких проектов, которые появились в 2024-м на страницах изданий и в теле-, радиоэфирах, региональные редакции представили на выставке.