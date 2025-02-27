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Мы контролируем наше информационное поле и достойно противостоим фейкам – Перцов

27 февраля 2025 11:30
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Доверие к государственным СМИ у белорусов за последние пять лет выросло более чем на 21 %, а информационный продукт стал более качественным и разнообразным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы контролируем наше информационное поле и достойно противостоим фейкам – Перцов-2

Об этом шла речь на заседании итоговой коллегии профильного ведомства. Сегодня в стране действует 1 139 СМИ, в том числе 71 сетевое издание. На территории Беларуси распространяется более двух тысяч иностранных медиа. Однако открытость информационного пространства не означает вседозволенность. 

Мы контролируем наше информационное поле и достойно противостоим фейкам – Перцов-4

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы контролируем наше информационное поле, мы достойно противостоим вбросам, фейкам, да и люди стали взрослее, стали мудрее, научились уже сортировать, отделять откровенно лживую, коварную информацию, нацеленную на создание негативного фона, эмоций у людей от правды, от информации, которая достойна внимания.

Белорусские СМИ стали увереннее в контрпропаганде. Достойно противостоят вбросам и фейкам. Процессу активно способствует Указ Президента «О поддержке средств массовой информации и организаций», благодаря которому через грантовую систему создается национальный контент. Примеры таких проектов, которые появились в 2024-м на страницах изданий и в теле-, радиоэфирах, региональные редакции представили на выставке. 

Мы контролируем наше информационное поле и достойно противостоим фейкам – Перцов-6

Наталья Камлева, главный редактор Витебской областной газеты «Витебские Вести»:
Мультиплатформенный проект «Вести не молчат». Автор – сотрудник нашего издания Святослав Михайлов. Его уже в кругах беглых боятся. За свою дерзость его прозвали «Витебским Азаренком». В печатной версии он выходит. Аналитика, хлесткая критика, и разоблачаем фейки.

В 2025-м в медиасфере Беларуси стержневой темой должно стать 80-летие Великой Победы. Продолжится работа по организации медиахолдинга Союзного государства. Также государство сохранит активный диалог с представителями блогосферы. Напомним, в сентябре 2024 года в Минске прошел первый форум блогеров, участие в котором приняли не только белорусы, но и гости из России и Латвии.

# СМИ Беларуси # Владимир Перцов

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