Более 12 пожарных расчётов – склад лидской «Лакокраски» загорелся от удара молнии

К месту были направлены 12 пожарных расчетов. Одновременно они защищали от огня соседний склад с готовой продукцией. Пожар был ликвидирован в полчетвертого утра. В результате никто не пострадал. Точная причина ЧП устанавливается. Версия, что возгорание возникло после удара молнии, основная. Грозы обещают синоптики и в ближайшие сутки. Что касается температуры воздуха, то идем на рекорд. В выходные по юго-востоку страны обещают до 37-38 градусов со знаком плюс.