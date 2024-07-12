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Более 12 пожарных расчётов – склад лидской «Лакокраски» загорелся от удара молнии

12 июля 2024 10:37
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Склад лидской «Лакокраски» загорелся от удара молнии. Ангар на территории предприятия вспыхнул около полуночи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 12 пожарных расчётов – склад лидской «Лакокраски» загорелся от удара молнии-1

К месту были направлены 12 пожарных расчетов. Одновременно они защищали от огня соседний склад с готовой продукцией. Пожар был ликвидирован в полчетвертого утра. В результате никто не пострадал. Точная причина ЧП устанавливается. Версия, что возгорание возникло после удара молнии, основная. Грозы обещают синоптики и в ближайшие сутки. Что касается температуры воздуха, то идем на рекорд. В выходные по юго-востоку страны обещают до 37-38 градусов со знаком плюс.

# Пожар # общество

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