Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»

Технологический бум.
Технологический бум.
Отмечая свой проездной, делая покупки в интернете, мы оставляем множество следов.
Как гаджеты из обычных помощников превратились в наших врагов?
Мы живем в XXI веке и за любой комфорт нужно каким-то образом расплачиваться.
Цифровая зависимость.
Просто забрав телефон, вы получите ломку, как у наркомана.
Девайсы раздора.
Воспитание с компьютерами, с гаджетами – низведение людей до животных.
Как умные устройства затуманили нам мозг.
Я хочу машину. Я понимаю, что хочу квартиру, понимаю, что хочу телефон. А какой я человек, я не понимаю.
В поисках истины. В эту пятницу, 12 июля, в 18.45 на СТВ.