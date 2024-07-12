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Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»

12 июля 2024 09:47
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Технологический бум.

Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»-1

Отмечая свой проездной, делая покупки в интернете, мы оставляем множество следов.

Как гаджеты из обычных помощников превратились в наших врагов?

Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»-3

Мы живем в XXI веке и за любой комфорт нужно каким-то образом расплачиваться.

Цифровая зависимость.

Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»-5

Просто забрав телефон, вы получите ломку, как у наркомана.

Девайсы раздора.

Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»-7

Воспитание с компьютерами, с гаджетами – низведение людей до животных.

Как умные устройства затуманили нам мозг.

Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»-9

Я хочу машину. Я понимаю, что хочу квартиру, понимаю, что хочу телефон. А какой я человек, я не понимаю.

В поисках истины. В эту пятницу, 12 июля, в 18.45 на СТВ.

# Технологии

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