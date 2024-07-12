Технологический бум. Как гаджеты затуманили нам мозг и чем это всё обернётся? Анонс «В поисках истины»

Технологический бум.

Отмечая свой проездной, делая покупки в интернете, мы оставляем множество следов. Как гаджеты из обычных помощников превратились в наших врагов?

Мы живем в XXI веке и за любой комфорт нужно каким-то образом расплачиваться. Цифровая зависимость.

Просто забрав телефон, вы получите ломку, как у наркомана. Девайсы раздора.

Воспитание с компьютерами, с гаджетами – низведение людей до животных. Как умные устройства затуманили нам мозг.