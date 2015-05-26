Марина Астапенко, заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь на СТВ

С 1 января 2015 года запрещено продавать дачи до истечения 5-летнего срока с момента покупки. Запрет распространяется на земельные участки, предоставленные в пригородной зоне Минска и областных центров для ведения коллективного садоводства, и с расположенными на них объектами недвижимости до истечения пяти лет со дня государственной регистрации возникновения прав на такие земельные участки. Кроме того, будет запрещено создавать в пригородной зоне Минска новые садоводческие товарищества и дачные кооперативы. Именно эти вопросы мы осбусдили с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Марина Астапенко, заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.



