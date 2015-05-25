Гродненская область: В одном из СПК на мелиорацию земель потратили 4 млрд бюджетных денег, а земли 2 года пустуют

Новости Беларуси. Упущенные возможности. В одном из хозяйств Принеманья уже два года не могут засеять мелиорированные земли. Ненужными оказались 260 гектаров плодородных полей. При этом на их осушение были затрачены около 4-х миллиардов бюджетных средств. Причина проста: у местного хозяйства на обработку попросту не хватает техники и денег. В ситуации разбирался корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Агроному Николаю Зинкевичу сегодня остаётся только подсчитывать упущенные возможности. Качественных кормов с 260 гектаров мелиорированных земель хватило бы, чтобы обеспечить на сезон крупную ферму. На это и рассчитывали, когда начинали осушение заболоченного участка. Вложили из бюджета миллиарды рублей, но за два года сельскохозяйственная техника сюда так и не доехала.

Александр Добрук, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:

Два года с этих земель никакой экономической отдачи не будет получено. На работы по мелиорации было затрачено около 4-х миллиардов рублей бюджетных денег. Можно сказать, что эти деньги на данный момент потрачены впустую.

Свою вину в хозяйстве признают. Говорят, главная причина – нехватка средств и техники. Да и частая смена руководства за эти два года не способствовала эффективной работе.

Николай Зинкевич, главный агроном СПК имени Баума:

Весна 2014 года началась сложно. Сев ранних зерновых, яровых, кормовых культур. Потом как-то наложилась заготовка кормов. Из-за нехватки техники – не было у нас шлейфа машин, нужных для обработки таких площадей – 2014 год как-то упустили.

Не используемые земли постепенно приходят в запустение. И даже при большом желании сегодня техника может выйти не на все поля.

Юрий Карнелович, СТВ:

Мелиорацию на данном участке провели, мягко говоря, не качественно. На полях то и дело встречаются вот такие булыжники. Чтобы их убрать, хозяйству придётся затратить немалые финансовые средства. Хотя нужно сказать, что на момент передачи земель у аграриев к мелиораторам претензий не было.

Последние, в свою очередь, брак не признают. Мол, сделали всё, что было заложено в смете. Да и о чём говорить, когда акт приёмки работ подписан всеми сторонами.

Александр Инварович, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Ивьевское предприятие мелиоративных систем»:

То, что заложено проектно-сметной документацией, выполнено в полном объёме. Есть проблемные участки с очень большими камнями, поверхностно мы это убрали. Может где-то это и встречается, но это уже не входило в проектно-сметную документацию.

В результате в убытке осталось государство. Бюджетные миллиарды в прямом смысле закопали в землю. Правда, аграрии надежды не теряют. В хозяйстве закупили новую технику, которую направят на осушенные земли. В этом гуду засеять их, конечно, не получится, но к следующей весне почву обещают подготовить.